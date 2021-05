Una data certa per la ripresa dei matrimoni in Sicilia, una mozione all’Ars (Di martedì 11 maggio 2021) matrimoni fermi e in attesa di una data per la ripartenza, che si prospetta a metà giugno. Anche alla regione Siciliana si inizia a parlare dello stallo e delle richieste dei lavoratori del settore wedding che spingono per la riapertura. Arriva una mozione all’Ars per chiedere date certe e più risorse per un settore fermo da oltre 15 mesi. Una mozione all’Ars per il settore wedding “Con la stagione dei matrimoni e degli eventi privati alle porte, sono tante, troppe le incertezze intorno all’intero comparto, tra i più penalizzati dall’emergenza sanitaria”, dice in una nota la deputata di Forza Italia all’Ars, Daniela Ternullo, prima firmataria della mozione. Forza Italia, in particolare, ha depositato ... Leggi su monrealelive (Di martedì 11 maggio 2021)fermi e in attesa di unaper la ripartenza, che si prospetta a metà giugno. Anche alla regionena si inizia a parlare dello stallo e delle richieste dei lavoratori del settore wedding che spingono per la riapertura. Arriva unaper chiedere date certe e più risorse per un settore fermo da oltre 15 mesi. Unaper il settore wedding “Con la stagione deie degli eventi privati alle porte, sono tante, troppe le incertezze intorno all’intero comparto, tra i più penalizzati dall’emergenza sanitaria”, dice in una nota la deputata di Forza Italia, Daniela Ternullo, prima firmataria della. Forza Italia, in particolare, ha depositato ...

