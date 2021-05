Sport, Molea: ‘Politica disattenta, serve virata a 360 gradi per dare ossigeno a società’ (Di martedì 11 maggio 2021) “Occorre una virata a 360 gradi e che si mettano le vele su un nuovo vento che sia in grado di dare ossigeno alle società. I due miliardi di risorse necessari a cui si faceva riferimento sono una quota che rispetto alla totalità dei finanziamenti è minima per la sopravvivenza del mondo dello Sport”. E’ quanto afferma Bruno Molea, presidente Aics, durante il suo intervento all’evento digitale ‘Lo Sport al centro della ripartenza del Paese-Ipotesi e prospettive per una rivoluzione culturale’ promosso da Asi, Associazioni Sportive e Sociali Italiane, in collaborazione con Adnkronos Comunicazione e Ciwas, Confederazione Italiana del Wellness e le Attività Sportive per la Salute. “C’è stata un grande disattenzione da parte della politica ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021) “Occorre unaa 360e che si mettano le vele su un nuovo vento che sia in grado dialle società. I due miliardi di risorse necessari a cui si faceva riferimento sono una quota che rispetto alla totalità dei finanziamenti è minima per la sopravvivenza del mondo dello”. E’ quanto afferma Bruno, presidente Aics, durante il suo intervento all’evento digitale ‘Loal centro della ripartenza del Paese-Ipotesi e prospettive per una rivoluzione culturale’ promosso da Asi, Associazioniive e Sociali Italiane, in collaborazione con Adnkronos Comunicazione e Ciwas, Confederazione Italiana del Wellness e le Attivitàive per la Salute. “C’è stata un grande disattenzione da parte della politica ...

