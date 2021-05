Serrande giù nei centri commerciali contro chiusure nei weekend

(Di martedì 11 maggio 2021) Saracinesche abbassate alle 11 neid'Italia per alcuni minuti con una voce diffusa dagli altoparlanti per spiegare le ragioni della dimostrazione: una protesta pacificale ...

Saracinesche abbassate alle 11 nei centri commerciali d'Italia per alcuni minuti con una voce diffusa dagli altoparlanti per spiegare le ragioni della dimostrazione: una protesta pacifica contro le ...Protesta al centro commerciale di Olbia Mare: questa mattina, per circa 15 minuti, ledelle attività commerciali si sono abbassate per chiedere il superamento delle regole che impongono la chiusura delle attività all'interno dei centri commerciali nei fine settimana. La ...