Sandra Milo: tutto sulla carriera e la vita privata della nota attrice

Salvatrice Elena Greco, meglio nota come Sandra Milo è tra le attrici italiane più amate. Una vera icona del cinema, musa di Federico Fellini, al quale è stata legata sentimentalmente per quasi vent'anni. Alta 170 cm per 60 kg di peso, Sandra Milo ha oggi 88 anni e conserva tutto il suo fascino. Scopriamo tutte le curiosità sulla sua vita privata e la sua carriera.

Sandra Milo, un'icona del cinema italiano

«Nell'Italia del boom c'era la Lollo, c'era Sophia Loren e in mezzo arrivai io la Sandrocchia», ha dichiarato anni fa con la sua solita ironia Sandra Milo, all'anagrafe Salvatrice Elena Greco, nata a Tunisi l'11 marzo 1933. Ha trascorso l'infanzia a

