Report e le mail tra Sigfrido Ranucci e Rocco Casalino: "False, una polpetta avvelenata"

Ieri a Report si è parlato del falso dossier contro la trasmissione di Raitre portato in Parlamento da Italia Viva. Franco Bechis, direttore del Tempo, ha ricordato di averle ricevute ma di averle giudicate "palesemente False. Mi sembrava una polpetta avvelenata".

Report parla anche del dossier oggetto di un'interrogazione di Luciano Nobili. Parla di una fattura da 45mila euro che la Rai avrebbe pagato a una società lussemburghese per la consulenza di un ex manager di Finmeccanica. Ovvero Francesco Maria Tuccillo. Franco Bechis, direttore del Tempo e Augusto Minzolini, oggi editorialista del Giornale, non risulta ...

