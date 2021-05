Pescherecci Mazara | “presi a sassate e speronati da barche turche”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 11 maggio 2021) “Il mioo è stato prima preso ada diversiturchi, che lo hanno speronato e poi hanno tentato di salire a bordo. Il comandante è stato costretto a tirare le reti e ad allontanarsi dalla zona”. A parlare con l’Adnkronos è Luciano Giacalone armatore del ‘Michele Giacalone’, ilo partito dadel Vallo e preso adurante una battuta di pesca in una zona di mare antistante la Siria. Nella stessa area si trovava anche un’altra imbarcazione, il ‘San Giorgio I’. Il 3 maggio il ‘Michele Giacalone’ era stato mitragliato da libici nella zona di Bengasi. “Siamo rovinati, non possiamo andare avanti così – aggiunge -. In qualunque area andiamo ci cacciano. Chiediamo che le istituzioni si diano da fare per fare un accordo soprattutto con la ...