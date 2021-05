Partite Iva, Mef: nel 2020 in calo le cessazioni del 22% (Di martedì 11 maggio 2021) Nel periodo gennaio - dicembre 2020 hanno chiuso 333.495 Partite Iva, rispetto alle 429.478 nel 2019. 'Pertanto, il dato del 2020, contrariamente all'atteso incremento delle chiusure per effetto della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 11 maggio 2021) Nel periodo gennaio - dicembrehanno chiuso 333.495Iva, rispetto alle 429.478 nel 2019. 'Pertanto, il dato del, contrariamente all'atteso incremento delle chiusure per effetto della ...

Ultime Notizie dalla rete : Partite Iva Partite Iva, Mef: nel 2020 in calo le cessazioni del 22% Nel periodo gennaio - dicembre 2020 hanno chiuso 333.495 partite Iva, rispetto alle 429.478 nel 2019. 'Pertanto, il dato del 2020, contrariamente all'atteso incremento delle chiusure per effetto della crisi economica generata dalla situazione sanitaria, ...

Partite Iva: nuove aperture in crescita nel primo trimestre Nel primo trimestre del 2021 sono state 186.019 le nuove partite Iva aperte (quasi la metà al Nord) in aumento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente del +15,3%. Il confronto mese su mese, scrive il Mef, mostra che l'aumento è concentrato ...

