Migranti, oltre 2.000 persone approdate a Lampedusa nella notte (Di martedì 11 maggio 2021) I vari gruppi sono stati portati all'hotspot dell'isola. Preoccupato Salvini: "E' necessario un incontro col presidente Draghi" Sono oltre 2mila i Migranti approdati, in almeno 16 sbarchi in poche ore, a Lampedusa. Sono 635 i Migranti sbarcati, con 4 barconi, nella notte a Lampedusa. Prima di mezzanotte una motovedetta della Capitaneria ha soccorso un peschereccio con 352 persone di varie nazionalità a 9 miglia dalla costa. Salvini preoccupato: "Necessario incontrare Draghi". Un'altra motovedetta ha trasbordato, lasciando l'imbarcazione alla deriva, 87 uomini intercettati a 15 miglia. Alle 3:20 sono sbarcati 101 Migranti, fra cui 10 donne e 3 bambini, soccorsi a 12 miglia.

