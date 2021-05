Mercedesz Henger racconta un retroscena sulla sua storica prova apnea (Di martedì 11 maggio 2021) Il retroscena di Mercedesz Henger Andrea Dianetti e Valeria Angione sono tornati ieri su Mediaset Play con Isola Party. Durante la diretta i due conduttori del format hanno ospitato Mercedesz Henger, che in passato è stata concorrente dell’undicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Proprio la showgirl, arrivata terza, è stata protagonista della storica prova apnea L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 11 maggio 2021) IldiAndrea Dianetti e Valeria Angione sono tornati ieri su Mediaset Play con Isola Party. Durante la diretta i due conduttori del format hanno ospitato, che in passato è stata concorrente dell’undicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Proprio la showgirl, arrivata terza, è stata protagonista dellaL'articolo proviene da Novella 2000.

