LI | Bernaudo | quattro impianti per terminare ciclo rifiuti

(Di martedì 11 maggio 2021) Roma – “Per quanto riguarda i, a Roma servonoperil, sul modello di Copenhagen. Quindinon impattanti dal punto di vista della salubrita’ dell’aria, dell’inquinamento atmosferico, e che siano in grado di produrre energia e quindi poter azzerare la Tari”. Lo ha dichiarato Andrea, presidente di Liberisti italiani e candidato a sindaco di Roma.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bernaudo quattro

La Stampa

...con tutte le municipalizzate decotte e fallite sull'orlo della bancarotta" spiega. Il ... Tutti hanno a disposizione tre ominuti per presentarsi ed esporre la propria idea di città e di ...Il presidente di LI commenta il sondaggio di Indexresearch: "Rivendichiamo il diritto dei romani di poter conoscere per deliberare e quindi che si sappia che in campo ci siamo anche noi" ...