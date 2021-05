Le livree Throwback e altre notizie della NASCAR

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 11 maggio 2021) Benvenuti al notiziario, questa volta in versione. Siamo reduci dal weekend amarcord di Darlington, e vale la pena dare un’occhiata allecelebrative che abbiamo visto in gara. Senza trascurare le ultime dai campi di gara, dove c’è molto di cui parlare. Diamoci subito da fare!: quali sono lepiù interessanti? In occasionegara di Darlington, che quest’anno riprende la tradizionale data primaverile, lafa un tributo al suo glorioso passato. E lo fa attraversocelebrative dedicate ai grandi campioni. Il più “tributato” in questa occasione è Alan Kulwicki, al quale sono dedicate tre vetture. Corey LaJoie ha riproposto la mitica verniciatura con ...