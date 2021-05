Le accuse del The Australian: “Pechino lavorava al Covid dal 2015” (Di martedì 11 maggio 2021) accuse pesanti, pesantissime quelle lanciate dalla testata The Australian al governo cinese in merito alla genesi e alla diffusione del Covid-19, il virus che ha messo in ginocchio il mondo intero e con il quale i governi sono ancora oggi in lotta a ogni latitudine. Secondo il quotidiano più venduto d’Australia, infatti, Pechino sarebbe stato al lavoro “fin dal 2015” alla creazione di un patogeno che avrebbe potuto giocare un ruolo chiave in una futura guerra biologica. Mettendo gli occhi proprio sulla famiglia dei coronavirus, che provocano sintomi simili a quelli della cosiddetta Sars, la Sindrome respiratoria acuta grave. Stando a quanto riportato dal The Australian, cinque anni fa un’equipe di ufficiali dell’esercito di liberazione popolare cinese avrebbero infatti descritto i ... Leggi su ilparagone (Di martedì 11 maggio 2021)pesanti, pesantissime quelle lanciate dalla testata Theal governo cinese in merito alla genesi e alla diffusione del-19, il virus che ha messo in ginocchio il mondo intero e con il quale i governi sono ancora oggi in lotta a ogni latitudine. Secondo il quotidiano più venduto d’Australia, infatti,sarebbe stato al lavoro “fin dal” alla creazione di un patogeno che avrebbe potuto giocare un ruolo chiave in una futura guerra biologica. Mettendo gli occhi proprio sulla famiglia dei coronavirus, che provocano sintomi simili a quelli della cosiddetta Sars, la Sindrome respiratoria acuta grave. Stando a quanto riportato dal The, cinque anni fa un’equipe di ufficiali dell’esercito di liberazione popolare cinese avrebbero infatti descritto i ...

