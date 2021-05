Jennifer Lopez e Ben Affleck | vacanza per due nel Montana | è rinata una coppia?

Leggi su vanityfair

(Di martedì 11 maggio 2021) Già da settimane si dice che Jennifer Lopez, dopo aver ufficializzato la fine dell’amore con Alex Rodriguez, abbia ripreso a frequentare Ben Affleck, l’ex fidanzato con cui nel 2003 era prossima al matrimonio (annunciato, slittato, mai celebrato). Qualcuno in questi giorni ha detto che i due divi avrebbero ripreso a vedersi perché sarebbe risbocciato l’amore. Altri sostengono che i due si frequenterebbero sì, ma solo in amicizia. Jennifer, in sintesi, cercherebbe in Ben una stampella a cui appoggiarsi dopo la recente delusione di cuore.