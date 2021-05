Israele, Hamas: “Stop raid o ad Ashkelon sarà l’inferno” (Di martedì 11 maggio 2021) Tensione alle stelle in Medio Oriente dopo la pioggia di razzi nella notte e con un nuovo ultimatum di Hamas a Israele. “Abbiamo lanciato razzi contro Ashkelon dopo un attacco israeliano che ha colpito una casa a ovest di Gaza City. Se Israele continuerà ad attaccare, trasformeremo Ashkelon in un inferno”, ha affermato il portavoce dell’ala militare di Hamas, Abu Ubaidah, secondo quanto riporta Haaretz dopo che i media israeliani hanno riferito del ferimento di sette persone, compresi due bambini, a causa del lancio di razzi dalla Striscia di Gaza sulla città nel sud di Israele. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021) Tensione alle stelle in Medio Oriente dopo la pioggia di razzi nella notte e con un nuovo ultimatum di. “Abbiamo lanciato razzi controdopo un attacco israeliano che ha colpito una casa a ovest di Gaza City. Secontinuerà ad attaccare, trasformeremoin un inferno”, ha affermato il portavoce dell’ala militare di, Abu Ubaidah, secondo quanto riporta Haaretz dopo che i media israeliani hanno riferito del ferimento di sette persone, compresi due bambini, a causa del lancio di razzi dalla Striscia di Gaza sulla città nel sud di. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

