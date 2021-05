Incidente | soccorritore del 118 arriva sul posto | ma per lui è un dramma

Leggi su chenews

(Di martedì 11 maggio 2021) Un bruttissimoavvenuto a Ragusa ha visto coinvolti due ragazzi di 25 e 21 anni. Uno dei due era figlio di undel 118.avvenuto a via Archimede a Ragusa (Google Images)Un terribileè avvenuto nella giornata di domenica a Ragusa. Due ragazzi a bordo di una Fiat Punto sono finiti fuori strada dopo aver perso il controllo della vettura. Si sono poi scontrati con un ringhiera di ferro, distrutta per 16 metri. Uno scontro brutale per i due giovani. Giunti suli soccorritori del 118 però si sono ritrovati davanti ad una scena agghiacciante. Uno degli autisti dell’ambulanza infatti ha riconosciuto all’interno della vettura il proprio figlio di soli 21 anni. Subito è partita la corsa contro il tempo per trasportarlo nell’ospedale più ...