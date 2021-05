David di Donatello | tutti i candidati e tutto quello che c’è da sapere Ci sarà anche Laura Pausini

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 11 maggio 2021) La cerimonia di premiazione della 66ª edizione deidisi svolgerà martedì 11 maggio 2021 a Roma. La premiazione andrà in diretta su Rai1 alle 21:30 e vedrà alla conduzione il volto noto della televisione pubblica Carlo Conti.di: cos’è e come funziona Ildiè un riconoscimento cinematograficoitaliano, che rappresenta uno dei premi più ambiti e prestigiosi a livello nazionale. La cerimonia si svolgerà alla presenza deidi tutte le categorie, spiega la Rai in un comunicato. I premi della kermesse sono assegnati dall’Entediche fa parte dell’accademia del Cinema Italiano e sono assegnati in diverse categorie. Il simbolo del ...