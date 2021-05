Così Bettini-Conte-Letta hanno trasformato Raggi nella Merkel del Gra (Di martedì 11 maggio 2021) Da quassù si potrebbero abolire perfino le elezioni: Roma sopravviverà a se stessa. Sicuro. Terrazza Caffarelli: propaggine dei musei capitolini, colle del Campidoglio purissimo. Maggio impertinente. Senza aguzzare la vista: Teatro Marcello, Pantheon, Altare della patria. Un libro di storia spalancato. Due consiglieri comunali del Pd, Valeria Baglio e Giovanni Zannola, pranzano. Sembrano un po’ storditi: “Fino a poco tempo fa, Raggi aveva problemi con i numeri della sua maggioranza, ora esce da questo caos rafforzata. Pazzesco”. I due onorevoli, come si chiamano gli eletti in aula Giulio Cesare, non lo ammettono. Ma se Raggi si è svegliata come la Thatcher della borgata Ottavia o la Merkel del Gra è merito anche del loro partito: il Pd. In settantadue ore la sindaca ha messo in buca: Conte & ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 maggio 2021) Da quassù si potrebbero abolire perfino le elezioni: Roma sopravviverà a se stessa. Sicuro. Terrazza Caffarelli: propaggine dei musei capitolini, colle del Campidoglio purissimo. Maggio impertinente. Senza aguzzare la vista: Teatro Marcello, Pantheon, Altare della patria. Un libro di storia spalancato. Due consiglieri comunali del Pd, Valeria Baglio e Giovanni Zannola, pranzano. Sembrano un po’ storditi: “Fino a poco tempo fa,aveva problemi con i numeri della sua maggioranza, ora esce da questo caos rafforzata. Pazzesco”. I due onorevoli, come si chiamano gli eletti in aula Giulio Cesare, non lo ammettono. Ma sesi è svegliata come la Thatcher della borgata Ottavia o ladel Gra è merito anche del loro partito: il Pd. In settantadue ore la sindaca ha messo in buca:& ...

ItaloPhilly : @CarloCalenda Il PD oramai è succubo dei pentaidioti; Zingaretti baratta la dignità di un partito per le poltrone i… - ti_secchi : @PoliticaPerJedi @EnricoLetta PD in mano ai Bettini alias D'Alema è in fin di vita. Chiunque tenti anche poco poco… - AGalignani : @jacopo_iacoboni Ma visto che nel M5S conta meno del due di picche, Bettini, Zinga e Letta non potrebbero fare outi… - danalfieri : @PoliticaPerJedi Come la sinistra si sia ridotta così, a partire dal’epurazione dei suoi esponenti non allineati al… - cabiria1974 : Perché bettini vuole vuole così. -

Ultime Notizie dalla rete : Così Bettini Campidoglio, il Pd alla fiera romana del "volemose bene". Dubbi e timori ...benissimo fin dai tempi della sinistra giovanile e sono entrambi vicinissimi a Goffredo Bettini - ... A Bologna le trattative sono ancora in stallo così come a Napoli dove negli ultimi giorni si è ...

Calenda 'Candidato Pd a Roma scelto da M5s'/ 'Conte minaccia di far cadere il Lazio' Elezioni Milano, Sala: "Niente alleanza con M5s"/ "Siamo amici, ma meglio così" CALENDA STRONCA PD ... Ma non solo: "Allontanare Bettini, Astorre, Mancini e la loro classe dirigente. Fare una squadra di ...

Così Bettini-Conte-Letta hanno trasformato Raggi nella Merkel del Gra Il Foglio ...benissimo fin dai tempi della sinistra giovanile e sono entrambi vicinissimi a Goffredo- ... A Bologna le trattative sono ancora in stallocome a Napoli dove negli ultimi giorni si è ...Elezioni Milano, Sala: "Niente alleanza con M5s"/ "Siamo amici, ma meglio" CALENDA STRONCA PD ... Ma non solo: "Allontanare, Astorre, Mancini e la loro classe dirigente. Fare una squadra di ...