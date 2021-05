Caccia alle streghe | la piaga sociale che non ti aspetti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 11 maggio 2021) Chi, guardando film come “La seduzione del male”, ha pensato che lafosse un fenomeno sepolto con la Salem nel XVII secolo purtroppo sbaglia. Non occorre tornare nell’America del 1692, né in una piazza medioevale perché questaopprime molte parti del pianeta ancora oggi, nel 2021. Una cosa non è cambiata, da allora: questa è una triste realtà che vede protagoniste le donne. Di conseguenza, la questione è spesso associata all’uguaglianza di genere. La misoginia infatti prospera ancora, solo che cambia faccia. Può venire da dietro uno schermo come nellasui social media. Il problema è ancora tanto sentito da rendere necessaria, nel 2020, l’istituzione di una ricorrenza ad hoc. Il 10 agosto, infatti, è stata dichiarata la ...