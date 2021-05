Benevento, i convocati di Filippo Inzaghi per l’Atalanta (Di martedì 11 maggio 2021) Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 24 calciatori convocati per la gara di domani 12 maggio, ore 20.45, “Gewiss Stadium ” contro l’Atalanta. Schiattarella squalificato, fuori anche Foulon, Sau, Iago Falque e Moncini. Portieri: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori.Difensori: Depaoli, Barba, Caldirola, Glik, Tuia, Pastina, Letizia.Centrocampisti: Dabo, Viola, Tello, Diambo, Sanogo, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne.Attaccanti: Caprari, Di Serio, Gaich, Lapadula. Foto: Instagram personale Inzaghi F. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021) Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico delha diramato l’elenco dei 24 calciatoriper la gara di domani 12 maggio, ore 20.45, “Gewiss Stadium ” contro. Schiattarella squalificato, fuori anche Foulon, Sau, Iago Falque e Moncini. Portieri: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori.Difensori: Depaoli, Barba, Caldirola, Glik, Tuia, Pastina, Letizia.Centrocampisti: Dabo, Viola, Tello, Diambo, Sanogo, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne.Attaccanti: Caprari, Di Serio, Gaich, Lapadula. Foto: Instagram personaleF. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

