Terrorismo | Veltroni | ‘si può dare clemenza solo in cambio di verità’ 2

(Di lunedì 10 maggio 2021) (Adnkronos) – “Non dico che Moro non sia stato cercato. Ma è chiaro che Moro libero faceva più paura di Moro morto. Dopo, lo Stato trattò per Cirillo, persino usando la camorra. Il ministro Cossiga, al Viminale, aveva intorno tutti uomini della P2. Non credo all’epoca si avesse percezione di tutti quei centri di potere occulto, uno Stato che aveva il marcio dentro. Anche quando arrivano i consulenti americani il loro obiettivo, poi persino dichiarato nei libri, era che Moro morisse”. Per questo, continua, “fu costruita la grande menzogna sulle lettere di Moro. Quelle missive non erano scritte sotto dettatura, ma esprimevano, certo nelle condizioni date, il pensiero di Moro, la sua idea dei rapporti tra persone e Stato”.Sulle trattative per liberare Moro il Pci prese la linea della fermezza “per due ragioni. A parlare di ‘album di famiglia’, sottolineando cioè ...

Moro, continua, 'fu ucciso dalle Br, ma qualcuno lavorò perché quello fosse l'esito. Non bisogna essere dei dietrologi, categoria alla quale non appartengo, ma neanche dei fessi. Viene ...Per questo, continua, 'fu costruita la grande menzogna sulle lettere di Moro. Quelle missive non erano scritte sotto dettatura, ma esprimevano, certo nelle condizioni date, il pensiero di ..."Ho molto apprezzato le parole di Mario Calabresi, figlio del commissario ucciso a Milano nel 1972. Le parole in cui non invoca la galera per i colpevoli ma chiede verità mi fanno pensare all'esperien ...L'ex segretario Pd nell'anniversario della morte di Aldo Moro e del suo rapimento: "Da libero faceva più paura che da morto. Quello Stato aveva il marcio dentro" ...