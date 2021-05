Stasera su Rai 2 “A Napoli non piove mai” di Sergio Assisi: cast e trama film (Di lunedì 10 maggio 2021) Stasera in onda su Rai 2 “A Napoli non piove mai”: il debutto alla regia di Sergio Assisi con una commedia su e contro i luoghi comuni del capoluogo partenopeo. Stasera sera su Rai 2, in arrivo un nuovo appuntamento con il cinema partenopeo: “A Napoli non piove mai”, commedia che segna l’esordio alla regia dell’attore Sergio Assisi, protagonista e autore della sceneggiatura. Il film sarà in onda Stasera alle 21.20 su Rai 2 o in streaming in qualunque momento e in modo gratuito su Rai Play. Il film racconta la storia di Barnaba (Sergio Assisi), che dopo l’ennesimo litigio col padre, che ogni giorno lo invita a ... Leggi su ck12 (Di lunedì 10 maggio 2021)in onda su Rai 2 “Anonmai”: il debutto alla regia dicon una commedia su e contro i luoghi comuni del capoluogo partenopeo.sera su Rai 2, in arrivo un nuovo appuntamento con il cinema partenopeo: “Anonmai”, commedia che segna l’esordio alla regia dell’attore, protagonista e autore della sceneggiatura. Ilsarà in ondaalle 21.20 su Rai 2 o in streaming in qualunque momento e in modo gratuito su Rai Play. Ilracconta la storia di Barnaba (), che dopo l’ennesimo litigio col padre, che ogni giorno lo invita a ...

