Sileri | Mantenere alta l' attenzione

(Di lunedì 10 maggio 2021)ha esortato a non abbassare la guardia nelle prossime due o tre settimane spiegando che a giugno al situazione Covid sarà come quella in UK. Covid,: “A giugno come la Gran Bretagna ma dobbiamo resistere ancora due o tre settimane” su Notizie.it.

Advertising

salernonotizie : Vaccini, Sileri: “Mantenere le 500mila somministrazioni al giorno” -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri Mantenere

Nel frattempo, comunque, secondobisogna 'continuare a rispettare le regole:la mascherina; rispettare il distanziamento; pulire sempre le mani; non assembrarsi soprattutto: questa ...Pierpaolo, Cinque Stelle, già viceministro della Salute nel Conte 2, ora sottosegretario ... Nel frattempo, avverte, bisogna "continuare a rispettare le regole:la mascherina; ...“Il Covid c'è ancora. Fino a che avremo questi numeri di ricoveri in terapia intensiva e decessi, non possiamo abbassare la guardia. Io dico: continuiamo a non fidarci, questo è un virus cattivo”, “ma ...Secondo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, presto la situazione Covid in Italia sarà simile a quella della Gran Bretagna.