Satispay Connect per pagare i ticket sanitari in farmacia e saltare la fila (Di lunedì 10 maggio 2021) Satispay ha introdotto un nuovo sistema per i pagamenti relativi ai ticket sanitari in farmacia: parliamo di Satispay Connect, che permette alle farmacie l’accettazione del pagamento di ticket sanitarie per visite specialistiche e ambulatoriali attraverso il circuito pagoPA. La società ha così deciso di rispondere prontamente al nuovo Decreto Legge ‘Semplificazione e innovazione digitale’ del 1 marzo 2021, integrandosi perfettamente al sistema della Pubblicazione Amministrazione. Satispay Connect consentirà alle farmacie ed alla parafarmacie di accettare il pagamento di ticket sanitari offrendo agli utenti un’esperienza molto più veloce e semplificata, evitando loro di fare file ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 10 maggio 2021)ha introdotto un nuovo sistema per i pagamenti relativi aiin: parliamo di, che permette alle farmacie l’accettazione del pagamento die per visite specialistiche e ambulatoriali attraverso il circuito pagoPA. La società ha così deciso di rispondere prontamente al nuovo Decreto Legge ‘Semplificazione e innovazione digitale’ del 1 marzo 2021, integrandosi perfettamente al sistema della Pubblicazione Amministrazione.consentirà alle farmacie ed alla parafarmacie di accettare il pagamento dioffrendo agli utenti un’esperienza molto più veloce e semplificata, evitando loro di fare file ...

Advertising

zazoomblog : Satispay lancia Connect il servizio per pagare ticket sanitari in farmacia - #Satispay #lancia #Connect #servizio - TuttoTechNet : Satispay lancia Connect, il servizio per pagare ticket sanitari in farmacia - TuttoAndroid : Satispay lancia Connect, il servizio per pagare ticket sanitari in farmacia -