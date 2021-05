'Pjanic alla Juve, Bentancur a Barcellona: clamoroso scambio' (Di lunedì 10 maggio 2021) Barcellona (Spagna) - Ha davvero del clamoroso l'indiscrezione in arrivo dalla Spagna, precisamente dal portale Esports RAC1, che racconta di contatti che andrebbero avanti ormai da settimane tra il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 10 maggio 2021)(Spagna) - Ha davvero dell'indiscrezione in arrivo dSpagna, precisamente dal portale Esports RAC1, che racconta di contatti che andrebbero avanti ormai da settimane tra il ...

Ultime Notizie dalla rete : Pjanic alla 'Pjanic alla Juve, Bentancur a Barcellona: clamoroso scambio' Sul tavolo delle trattative due giocatori, cioè Rodrigo Bentancur e Miralem Pjanic .

Alba bianconera (bilancio di una rara gestione) Non viene nominato un direttore di gioco che svolga le funzioni di Pirlo o di Pjanic. Non si ... Strapagato, a dispetto dei goal non pare dedicarsi alla squadra nella misura evocata da simili emolumenti.

"Pjanic alla Juve, Bentancur a Barcellona: clamoroso scambio" Corriere dello Sport.it "Pjanic alla Juve, Bentancur a Barcellona: clamoroso scambio" Incredibile indiscrezione dalla Spagna, precisamente da Esports RAC1, riguardo una potenziale nuova opertazione tra i bianconeri e i catalani ...

