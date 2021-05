Pallone d’oro VPG Italia 2021 per i migliori Pro Players su PS: l’annuncio ufficiale (Di lunedì 10 maggio 2021) Da ormai mesi seguiamo con costanza e dedizione le sorti di due dei principali campionati Pro Club su FIFA. Un universo interessantissimo che vede coinvolte centinaia di Players e decine di organizzatori. Un universo che meriterebbe maggior riconoscimento e che nel nostro piccolo (ma sempre meno piccolo, considerando il centinaio d’utenti che ci sceglie quotidianamente – e non solo per le notizie legate ai campionati Pro Club) cerchiamo di promuovere. Per questo motivo, assieme agli organizzatori di VPG Italia, abbiamo deciso di lanciare il Pallone d’oro dedicato ai migliori giocatori delle due stagioni disputate quest’anno su Fifa 21 su PS (più in là valuteremo la possibilità di fare lo stesso anche per Xbox). Si tratta della seconda edizione del trofeo per VPG e della prima che ci vede come partner ... Leggi su esports247 (Di lunedì 10 maggio 2021) Da ormai mesi seguiamo con costanza e dedizione le sorti di due dei principali campionati Pro Club su FIFA. Un universo interessantissimo che vede coinvolte centinaia die decine di organizzatori. Un universo che meriterebbe maggior riconoscimento e che nel nostro piccolo (ma sempre meno piccolo, considerando il centinaio d’utenti che ci sceglie quotidianamente – e non solo per le notizie legate ai campionati Pro Club) cerchiamo di promuovere. Per questo motivo, assieme agli organizzatori di VPG, abbiamo deciso di lanciare ildedicato aigiocatori delle due stagioni disputate quest’anno su Fifa 21 su PS (più in là valuteremo la possibilità di fare lo stesso anche per Xbox). Si tratta della seconda edizione del trofeo per VPG e della prima che ci vede come partner ...

