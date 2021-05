Modello 730: scadenze, novità su bonus e detrazioni (Di lunedì 10 maggio 2021) Al via la stagione della dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione del contribuente il Modello 730 precompilato. Entro il 30 settembre va inviato il 730 ed entro il 30 novembre il Modello Redditi Persone fisiche 2021. Chi presenta la dichiarazione entro giugno riceverà l’eventuale rimborso del Fisco nella busta paga di luglio o nella L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 10 maggio 2021) Al via la stagione della dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione del contribuente il730 precompilato. Entro il 30 settembre va inviato il 730 ed entro il 30 novembre ilRedditi Persone fisiche 2021. Chi presenta la dichiarazione entro giugno riceverà l’eventuale rimborso del Fisco nella busta paga di luglio o nella L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

infoiteconomia : Modello 730/2021:istruzioni detrazione per spese mediche e sanitarie relative al 2020 - bizcommunityit : Quali sono le scadenze fiscali di maggio 2021: dal Modello 730 fino all’imposta sui servizi digitali… - FnpLombardia : RT @CafCisl: ?? Nel Modello 730 del 2021 potrai usufruire detrazioni per spese mediche, casa, figli, ex coniuge, assicurazione, previdenza e… - ArezzoUst : RT @CafCisl: ?? Nel Modello 730 del 2021 potrai usufruire detrazioni per spese mediche, casa, figli, ex coniuge, assicurazione, previdenza e… -