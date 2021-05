Messico, 18 candidati si “identificano” come donne: “Dateci le quote rosa” (Di lunedì 10 maggio 2021) Città del Messico, 10 mag – Ay Caramba! Una decisione divertente e che fa anche riflettere quella di 18 candidati alle elezioni in Messico: hanno deciso di “autodeterminarsi” donne nei documenti e far manbassa delle quote rosa. Messico, 18 candidati cambiano … sesso Il partito Fuerza por México ha presentato ben 18 candidati maschi per diverse posizioni per elezioni che si terranno nello stato di Tlaxcala. Ma ahimé, le loro candidature sono state respintei dalle autorità elettorali locali perché non avrebbero rispettato la parità legale, tra uomini e donne candidati, richiesta dalle leggi messicane. Problema risolto, con un colpo di genio che gioca sull’identità di genere: i candidati, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 10 maggio 2021) Città del, 10 mag – Ay Caramba! Una decisione divertente e che fa anche riflettere quella di 18alle elezioni in: hanno deciso di “autodeterminarsi”nei documenti e far manbassa delle, 18cambiano … sesso Il partito Fuerza por México ha presentato ben 18maschi per diverse posizioni per elezioni che si terranno nello stato di Tlaxcala. Ma ahimé, le loro candidature sono state respintei dalle autorità elettorali locali perché non avrebbero rispettato la parità legale, tra uomini e, richiesta dalle leggi messicane. Problema risolto, con un colpo di genio che gioca sull’identità di genere: i, ...

Messico, 18 candidati si “identificano” come donne: “Dateci le quote rosa” Il Primato Nazionale La «trasformazione» di Amlo non è per le donne L’ex sindaco di Acapulco Salgado Macedonio nonostante le svariate accuse di stupro e molestie di donne è stato difeso da tutto l’establishment. «L’incapacità di prendere sul serio la violenza di gener ...

