Mattarella ricorda Aldo Moro e le vittime del terrorismo (Di lunedì 10 maggio 2021) Ieri 9 maggio il presidente Mattarella è andato come tutti gli anni e tutti i presidenti a depositare la corona di fiori in via Caetani, poi, come i predecessori, ha scandito: “Il terrorismo l’ha sconfitto la democrazia”. Sono le formule che piace pronunciare e piace ascoltare ma la verità è diversa e Mattarella la conosce: il terrorismo lo ha sconfitto il generale Dalla Chiesa una volta che lo Stato gli ha lasciato pieni poteri, avendo capito che le sue strategie della tensione incrociata, nera e rossa, gli stavano sfuggendo di mano e rischiava di non controllarle più. Dalla Chiesa in tre mesi risolse dieci anni di indecisioni: con un nucleo di uomini pescati da tutti i corpi, che riferivano solo a lui, fece terra bruciata ai terroristi censendo i covi e facendoli saltare uno dopo l’altro; nemmeno 5 mesi dopo via ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) Ieri 9 maggio il presidenteè andato come tutti gli anni e tutti i presidenti a depositare la corona di fiori in via Caetani, poi, come i predecessori, ha scandito: “Ill’ha sconfitto la democrazia”. Sono le formule che piace pronunciare e piace ascoltare ma la verità è diversa ela conosce: illo ha sconfitto il generale Dalla Chiesa una volta che lo Stato gli ha lasciato pieni poteri, avendo capito che le sue strategie della tensione incrociata, nera e rossa, gli stavano sfuggendo di mano e rischiava di non controllarle più. Dalla Chiesa in tre mesi risolse dieci anni di indecisioni: con un nucleo di uomini pescati da tutti i corpi, che riferivano solo a lui, fece terra bruciata ai terroristi censendo i covi e facendoli saltare uno dopo l’altro; nemmeno 5 mesi dopo via ...

Advertising

Quirinale : il Presidente #Mattarella ha deposto una corona in via Caetani sotto la lapide che ricorda il luogo del ritrovament… - Tg3web : Domenica, Rosario Livatino verrà proclamato beato. E oggi, il presidente Mattarella ricorda al Csm le parole del co… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: #Mattarella ricorda #AldoMoro e le vittime del terrorismo - 'A dire che il terrorismo è stato sconfitto dalla democrazia… - OptiMagazine : #Mattarella ricorda #AldoMoro e le vittime del terrorismo - 'A dire che il terrorismo è stato sconfitto dalla democ… - MarcoIachetta : RT @Quirinale: il Presidente #Mattarella ha deposto una corona in via Caetani sotto la lapide che ricorda il luogo del ritrovamento del cor… -