Lo storico Angelo D’Orsi candidato sindaco a Torino per ‘Sinistra in Comune’ (Di lunedì 10 maggio 2021) Lo storico Angelo D’Orsi è il candidato sindaco a Torino per la lista ‘Sinistra in Comune’ che racchiude i partiti ‘Rifondazione Comunista’, ‘Partito Comunista Italiano’, ‘Potere al popolo’, ‘Sinistra anti capitalista’, ‘Lista Dema’, ‘Torino Solidale’, ‘Fronte Popolare’ e altre realtà che si stanno definendo in questi giorni. “Un nome beneaugurante – spiega D’Orsi – Quest’anno ricorrono i 200 anni della Comune parigina. Quell’esperimento di uguaglianza e di libertà fu soffocato nel sangue, in una delle più feroci repressioni politiche che la storia ricordi. Oggi non coi fucili ma con le schede elettorali, cercheremo di conquistare il Comune, con l’intenzione di portare un po’ di giustizia sociale, ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 10 maggio 2021) Loè ilper la listainche racchiude i partiti ‘Rifondazione Comunista’, ‘Partito Comunista Italiano’, ‘Potere al popolo’,anti capitalista’, ‘Lista Dema’, ‘Solidale’, ‘Fronte Popolare’ e altre realtà che si stanno definendo in questi giorni. “Un nome beneaugurante – spiega– Quest’anno ricorrono i 200 anni della Comune parigina. Quell’esperimento di uguaglianza e di libertà fu soffocato nel sangue, in una delle più feroci repressioni politiche che la storia ricordi. Oggi non coi fucili ma con le schede elettorali, cercheremo di conquistare il Comune, con l’intenzione di portare un po’ di giustizia sociale, ...

