Le designazioni arbitrali per la 36ª giornata di Serie A

Advertising

MomentiCalcio : #SerieA, designazioni arbitrali: Sassuolo-Juventus affidata a #Giacomelli: Inter-Roma sarà diretta da #Chiffi - Rossonerosemper : RT @FMCROfficial: Designazioni arbitrali #TorinoMilan - FMCROfficial : Designazioni arbitrali #TorinoMilan - FiorentinaUno : AIA, Tutte le designazioni arbitrali della 36a giornata di Serie A - - MCalcioNews : Serie A, le designazioni arbitrali della 36° giornata: Inter-Roma a Chiffi, Milan a Guida -

Ultime Notizie dalla rete : designazioni arbitrali

Calcio News 24

Arriva la decisione ufficiale su Mazzoleni e Doveri, protagonisti del caos di ieri nel corso di Benevento - Cagliari Dopo il pasticcio di ieri durante Benevento - Cagliari arriva la decisione ...Ledella 36esima giornata di Serie A 2020/2021. Turno infrasettimanale ricco di incontri interessanti: sarà Daniele Chiffi ad arbitrare Inter - Roma . Sassuolo - Juventus è ...Daniele Chiffi della sezione di Padova dirigerà mercoledì sera a San Siro Inter-Roma Massa di Imperia è stato designato per Atalanta-Benevento, Calvarese di Teramo dirigerà domani sera l’anticipo Napo ...Con Gianpaolo Calvarese come arbitro, l'Udinese non è mai riuscito a battere il Napoli: domani sera la resa dei conti ...