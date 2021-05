Giro d’Italia 2021, Filippo Ganna: “Bernal e Sivakov sono due capitani. Domani dovrò cedere il primato” (Di lunedì 10 maggio 2021) Terzo giorno in Maglia Rosa senza patemi per Filippo Ganna che resta leader della classifica generale del Giro d’Italia 2021 anche al termine della frazione terminata a Canale e vinta da van der Hoorn. Le sue parole sulla tappa odierna all’arrivo: “La squadra di Sagan ha voluto fare un gran ritmo, ma siamo riusciti a tenere la Maglia Rosa che è fondamentale in chiave di Domani, quando inizierà il Giro dei miei capitani. Importante avere l’ammiraglia davanti visto le strade impervie che affronteremo. Probabilmente dovrò cedere il simbolo del primato”. Il corridore della Ineos Grenadiers è rimato a guardare sul finale: “Avevo in mente anche io di attaccare, ma la pioggia all’inizio mi ha stroncato, con ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) Terzo giorno in Maglia Rosa senza patemi perche resta leader della classifica generale delanche al termine della frazione terminata a Canale e vinta da van der Hoorn. Le sue parole sulla tappa odierna all’arrivo: “La squadra di Sagan ha voluto fare un gran ritmo, ma siamo riusciti a tenere la Maglia Rosa che è fondamentale in chiave di, quando inizierà ildei miei. Importante avere l’ammiraglia davanti visto le strade impervie che affronteremo. Probabilmenteil simbolo del”. Il corridore della Ineos Grenadiers è rimato a guardare sul finale: “Avevo in mente anche io di attaccare, ma la pioggia all’inizio mi ha stroncato, con ...

