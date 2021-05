FIA F3 | il racconto di Barcellona

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 10 maggio 2021) Accanto alla F1, aha preso il via il campionato FIA F3, nel primo dei sette appuntamenti del 2021. In questo articolo andremo a scoprire cosa è successo nelle tre gare del weekend, dove abbiamo visto nomi inediti salire sul gradino più alto del podio. Non è mancato lo spettacolo nella serie cadetta, così come il colpo di scena. Ecco a voi la sintesi del primo weekend della “palestra” per i futuri piloti della Formula 1. FIA F3: al via la stagione 2021 FIA F3: come sono andate le gare di? Cominciamo con la prima manche del sabato, che ha subito regalato una prima. Alexander Smolyar ha dominato la scena dal primo all’ultimo giro, con una prestazione super. Superato lo scoglio di Johnny Edgar, primo alla prima curva, il giovane russo di casa ART Grand Prix si è sbarazzato dell’inglese alla prima zona DRS disponibile. Nel ...