Empoli e Salernitana in Serie A: il Monza di Berlusconi passerà dai play off (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Monza di Berlusconi dovrà passare dai play off per centrare la storia promozione in Serie A. Nella massima Serie approdano direttamente Empoli e Salernitana. Per la terza volta nella sua storia la squadra campana accede alla A. La squadra di Castori conquista la matematica certezza della promozione grazie al successo per 3-0 in trasferta sul campo del già retrocesso Pescara nell’ultima giornata del campionato di Serie B. A decidere la sfida dell’Adriatico le reti nel secondo tempo di André Anderson al 22?, Tiago Casasola al 27? e Gennaro Tutino al 36?. La Salernitana tornerà a giocare in Serie A dopo 22 anni. I campani chiudono al secondo posto con 69 punti, 4 in meno dell’Empoli. Vanno ai ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 10 maggio 2021) Ildidovrà passare daioff per centrare la storia promozione inA. Nella massimaapprodano direttamente. Per la terza volta nella sua storia la squadra campana accede alla A. La squadra di Castori conquista la matematica certezza della promozione grazie al successo per 3-0 in trasferta sul campo del già retrocesso Pescara nell’ultima giornata del campionato diB. A decidere la sfida dell’Adriatico le reti nel secondo tempo di André Anderson al 22?, Tiago Casasola al 27? e Gennaro Tutino al 36?. Latornerà a giocare inA dopo 22 anni. I campani chiudono al secondo posto con 69 punti, 4 in meno dell’. Vanno ai ...

OfficialUSS1919 : È finita!!! All''Arechi' la #Salernitana batte 2-0 l'#Empoli conquistando una vittoria importantissima in vista dell'ultima giornata. - krudotw : Ma per il 101% serviva il quid in più, e quello sono stati i gol dopo il 90’: senza, la Salernitana sarebbe arrivat… - charisfirdaus : RT @SerieA_Lawas: Bentornato to Serie A: Empoli dan Salernitana. - mr_kubra : RT @marifcinter: La Salernitana è ufficialmente la seconda squadra a salire in Serie A dopo l'Empoli - sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie B, il quadro playoff: Monza e Lecce alle semifinali: Si è conclusa la stagione regolare… -