EdiliziAcrobatica entra nel mercato spagnolo acquisendo Accés Vertical

(Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) –, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata sull’AIM Italia, ha reso noto di aver siglato il contratto preliminare per l’acquisizione di un ramo di azienda di, azienda spagnola operante nel settore dell’edilizia su fune, per 450.000 euro, con il riconoscimento di un earn-out nel 2022 e nel 2024 al raggiungimento di obiettivi di fatturato ed EBITDA margin. L’acquisizione del ramo di azienda di– sottolinea la società in una nota – si inserisce nella strategia di internazionalizzazione di, chesul territorio iberico a due anni dall’ingresso su quello francese, dove opera con la controllataFrance SaS. “L’ingresso ...

