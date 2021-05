DIRETTA Giro d’Italia, Biella-Canale LIVE: la Bora frantuma il gruppo, ora lo strappo di Guarene! (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 16.22 Filippo Ganna ben attento nelle prime posizioni, anche se sulla salita di Manera ha faticato, e non poco. 16.21 Pochi km e la tappa potrebbe decidersi sul temibile strappo di Guarene. Alcuni corridori hanno la condizione per provare a fare la differenza. Se si guadagnano una ventina di secondi, non sarà facile poi venire ripresi. 16.20 Del gruppo principale dovrebbe far parte anche Filippo Fiorelli (Bardiani), ieri ottimo 7°. 16.19 Nel gruppo di testa c’è anche il neozelandese Bevin (Israel Start-Up), uomo piuttosto veloce. 16.18 I fuggitivi stanno davvero dando tutto. Che difesa strenua! Mantengono 1’21” di vantaggio sul plotone. 16.16 Davanti sono rimasti ovviamente Sagan, ma ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.22 Filippo Ganna ben attento nelle prime posizioni, anche se sulla salita di Manera ha faticato, e non poco. 16.21 Pochi km e la tappa potrebbe decidersi sul temibiledi Guarene. Alcuni corridori hanno la condizione per provare a fare la differenza. Se si guadagnano una ventina di secondi, non sarà facile poi venire ripresi. 16.20 Delprincipale dovrebbe far parte anche Filippo Fiorelli (Bardiani), ieri ottimo 7°. 16.19 Neldi testa c’è anche il neozelandese Bevin (Israel Start-Up), uomo piuttosto veloce. 16.18 I fuggitivi stanno davvero dando tutto. Che difesa strenua! Mantengono 1’21” di vantaggio sul plotone. 16.16 Davanti sono rimasti ovviamente Sagan, ma ...

