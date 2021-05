Christian-Horner: “Verstappen non ha nulla da rimproverarsi” (Di martedì 11 maggio 2021) Il team principal della Red Bull Christian-Horner ha parlato di Max Verstappen e della sua prestazione nel Gp di Spagna. La seconda sosta di Hamilton ha provocato molte sorprese alla Red Bull e ha portato Lewis Hamilton ad una vittoria che risultava difficile da attuare. Verstappen ha cercato di fare tutto quello che poteva, ma la forza della Mercedes è stata spietata e improvvisa. FIA F3: il racconto di Barcellona Christian-Horner: che cosa ha detto il team Principal? Il pilota Max Verstappen al Gp di Spagna meglio non poteva fare. Di fronte alla doppia sosta della Mercedes per dare a Hamilton gomme fresche nel finale però non c’è stato nulla da fare. Come nel 2019 in Ungheria Verstappen ha dovuto arrendersi. Una sconfitta ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 11 maggio 2021) Il team principal della Red Bullha parlato di Maxe della sua prestazione nel Gp di Spagna. La seconda sosta di Hamilton ha provocato molte sorprese alla Red Bull e ha portato Lewis Hamilton ad una vittoria che risultava difficile da attuare.ha cercato di fare tutto quello che poteva, ma la forza della Mercedes è stata spietata e improvvisa. FIA F3: il racconto di Barcellona: che cosa ha detto il team Principal? Il pilota Maxal Gp di Spagna meglio non poteva fare. Di fronte alla doppia sosta della Mercedes per dare a Hamilton gomme fresche nel finale però non c’è statoda fare. Come nel 2019 in Ungheriaha dovuto arrendersi. Una sconfitta ...

