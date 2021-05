Calcio, Marco Verratti non dovrebbe rischiare di saltare gli Europei (Di lunedì 10 maggio 2021) Roberto Mancini potrebbe tirare un sospiro di sollievo, pensando a chi non potrà essere agli Europei 2021 di Calcio in programma nel mese di giugno. Dopo aver rinunciato a Nicolò Zaniolo che ancora non è in condizione per affrontare una competizione di questo livello, negli ultimi giorni erano arrivate brutte notizie sul conto di Marco Verratti, faro del centrocampo azzurro. Nel corso di un allenamento con la maglia del PSG, Verratti è stato costretto ad interrompere la contesa per una contusione al ginocchio destro, con distensione del legamento laterale interno. Ebbene, secondo quanto riferito da L’Equipe, l’entità dell’infortunio dovrebbe essere massimo tre settimane e di conseguenza la presenza per la rassegna continentale non sarebbe in pericolo. Tuttavia, l’importante testata ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) Roberto Mancini potrebbe tirare un sospiro di sollievo, pensando a chi non potrà essere agli2021 diin programma nel mese di giugno. Dopo aver rinunciato a Nicolò Zaniolo che ancora non è in condizione per affrontare una competizione di questo livello, negli ultimi giorni erano arrivate brutte notizie sul conto di, faro del centrocampo azzurro. Nel corso di un allenamento con la maglia del PSG,è stato costretto ad interrompere la contesa per una contusione al ginocchio destro, con distensione del legamento laterale interno. Ebbene, secondo quanto riferito da L’Equipe, l’entità dell’infortunioessere massimo tre settimane e di conseguenza la presenza per la rassegna continentale non sarebbe in pericolo. Tuttavia, l’importante testata ...

