(Di lunedì 10 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

Gazzetta_NBA : Attenzione, i #Lakers stanno tornando: #Davis e #LeBron scaldano i motori - MattiaTiezzi : RT @AroundTheGameIT: Situazione in zona playoff a Ovest che si intriga sempre più: Lakers e Mavs conducono con un vantaggio di 0.5. Ma atte… - AroundTheGameIT : Situazione in zona playoff a Ovest che si intriga sempre più: Lakers e Mavs conducono con un vantaggio di 0.5. Ma a… -

Ultime Notizie dalla rete : Attenzione Lakers

La Gazzetta dello Sport

Davis imperversa, James sta per tornare. È stata una stagione quantomeno complicata per i, deludente sinora: il settimo posto a Ovest è lì a dimostrarlo, il 38 - 30 di record parla chiaro. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni ...... mi scelsero ima sapevo già che avrebbero ceduto la scelta ai Knicks". Douglas il giorno ... E inoltre dicevano di fare, perché era anche capace di creare qualcosa con la palla in mano.Nella notte i Los Angeles Lakers hanno fatto la voce grossa contro i Phoenix Suns. Una vittoria quasi inaspettata dopo il crollo nell’ultimo derby con i Clippers e nel match con Portland. Protagonista ...Molto interessanti le indicazioni giunte dall'appena trascorsa notte NBA, e tra queste un primato storico: Carmelo Anthony, con i suoi 14 punti di oggi, diventa il decimo miglior marcatore della stori ...