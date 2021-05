Vaccino Covid Napoli, esaurite scorte Pfizer (Di domenica 9 maggio 2021) Vaccino Covid Napoli, esaurite le scorte Pfizer e fino a mercoledì non sarà possibile garantire le somministrazioni nei centri vaccinali di Mostra d’Oltremare e hangar Atitech. “Avendo esaurito le scorte di Vaccino Pfizer, e in considerazione del programma delle prossime forniture, è ormai evidente che da lunedì non sarà possibile garantire le somministrazioni nei centri vaccinali di Mostra d’Oltremare e hangar Atitech” fa sapere la Direzione strategica dell’Asl Napoli 1 Centro, ribadendo “l’assoluta mancanza di dosi di Vaccino a m-Rna con quantità sufficiente rispetto alla capacità di somministrazione”. Alla luce della carenza dei vaccini a disposizione, “a partire da domani, e fino almeno alle 14 ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 maggio 2021)lee fino a mercoledì non sarà possibile garantire le somministrazioni nei centri vaccinali di Mostra d’Oltremare e hangar Atitech. “Avendo esaurito ledi, e in considerazione del programma delle prossime forniture, è ormai evidente che da lunedì non sarà possibile garantire le somministrazioni nei centri vaccinali di Mostra d’Oltremare e hangar Atitech” fa sapere la Direzione strategica dell’Asl1 Centro, ribadendo “l’assoluta mancanza di dosi dia m-Rna con quantità sufficiente rispetto alla capacità di somministrazione”. Alla luce della carenza dei vaccini a disposizione, “a partire da domani, e fino almeno alle 14 ...

