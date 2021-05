Sport in tv oggi domenica 9 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di domenica 9 maggio 2021)2021, saranno di scena diversi: il calcio con la Serie A, il ciclismo con il Giro d’Italia, il tennis con i tornei ATP Madrid e Roma e WTA di Saint-Malo e le qualificazioni ATP e WTA di Roma, i motori con la gara del GP di Spagna della F1, la canoa slalom con gli Europei valevoliqualificazione olimpica e la boxe con il match Canelo-Saunders.IN TV02.00 Boxe, Canelo Alvarez – Billy Joe Saunders (ottavo match) – DAZN 04.00 Basket NBA, Utah Jazz-Houston Rockets – SkyNBA, Sky Go, Now TV 04.00 Basket NBA, Denver Nuggets-Brooklyn Nets – SkyUno, Sky Go, Now TV 10.05 Canoa ...

Advertising

virginiaraggi : Un altro impegno mantenuto, un altro impianto a Roma gestito da eccellenze dello sport con una vocazione fortemente… - SkySport : Giro d'Italia: Ganna vince la prima la 1^ tappa, è maglia rosa. Secondo Affini - Inter : Il Presidente Steven Zhang, il Vicepresidente Javier Zanetti, i CEO Corporate e Sport Alessandro Antonello e Giusep… - wolfsouI : RT @allofmehs: Flavio ci sta dicendo che nessuna ballerina donna ha mai vinto Amici di Maria De Filippi perché “i ragazzi sono sempre stati… - allofmehs : Flavio ci sta dicendo che nessuna ballerina donna ha mai vinto Amici di Maria De Filippi perché “i ragazzi sono sem… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport oggi

OA Sport

... che mette in palio buone possibilità di qualificazione alla prossima Champions League, come ammessoanche da mister Stefano Pioli : "Chi vince - ha spiegato il tecnico emiliano " avrà grosse ...Berretto, che disegna un martello sulla telecamera a simboleggiare le legnate dispensateal povero Casper, non è mai stato così bene: 'La sconfitta a Roma, quando ero avanti al terzo mi è rimata ...Inter-Sampdoria 5-1: rivivi il match — Doppietta di Sanchez, in gol anche Gagliardini, Pinamonti e Lautaro (Keita per i genovesi): Conte a quota 85 punti, mercoledì c'è la Rom ...Sono rimaste in tre, Real Madrid, Barcellona e Juventus. Nel nome del calcio, della salvezza di uno sport che rischia (a loro dire) la deriva, sono le società ribelli (sulle 12 ...