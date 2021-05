Napoli | annunciata sede e date del ritiro estivo | partenopei a Dimaro Folgarida dal 15 al 25 luglio

(Di domenica 9 maggio 2021) Ilsvolgerà la preparazione precampionato adal 15 al 25. Ad annunciarlo il club azzurro sui suoi canali ufficiali. “Per il decimo anno si ripeterà in Val di Sole l’appuntamento che segna l’inizio della nuova stagione calcistica ma anche dei sogni e delle speranze di migliaia di tifosiche dal 2011 ogni estate affollano uno degli angoli più affascinanti del Trentino”. La preparazione precampionato adal 15 al 25https://t.co/5D2EECMlDo #ForzaSempre pic.twitter.com/L2n095tbmP — Official SSC(@ssc) May 9, 2021 Foto: StemmaL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

(ANSA) - NAPOLI, 09 MAG - Il Napoli dal 15 al 25 luglio svolgerà la preparazione precampionato a Dimaro Folgarida. Per il decimo anno (record tra le squadre di Serie A italiane) il club annuncia che s ...