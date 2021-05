(Di domenica 9 maggio 2021) Unadal leggendario, quando indossava i colori della University of North Carolina nella stagione 1982 - 83, è stataall'asta per 1,38 milioni di dollari. Lo ...

Advertising

giroditalia : La prima Maglia Rosa, l’icona del ciclismo che celebra i suoi 90 anni, l’ha indossata il Campione del Mondo, Filipp… - fisco24_info : Maglia indossata da Michael Jordan battuta a 1,38mln: Nel 1999 era stata venduta a 63mila 500 dollari - Novara_e_Varese : RT @giroditalia: La prima Maglia Rosa, l’icona del ciclismo che celebra i suoi 90 anni, l’ha indossata il Campione del Mondo, Filippo Ganna… - sportli26181512 : Maglia di Michael Jordan di North Carolina venduta all'asta a 1.38 milioni di dollari: La maglia indossata da Micha… - RaiSport : ?? Maglia di #MichaelJordan battuta all'asta per 1,38 milioni di dollari E' quella indossata nel marzo del 1983 sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Maglia indossata

Unadal leggendario Michael Jordan, quando indossava i colori della University of North Carolina nella stagione 1982 - 83, è stata battuta all'asta per 1,38 milioni di dollari. Lo riporta ...Si sa, tutto quello che riguarda Michael Jordan attira sempre grande interesse. Questa volta al centro dell'attenzione è finita la suaa North Carolina nella stagione 1982/83. Lain questione, già con l'iconico numero 23 che avrebbe indossato anche nella sua leggendaria carriera NBA con i Chicago Bulls, è ...Una maglia indossata dal leggendario Michael Jordan, quando indossava i colori della University of North Carolina nella stagione 1982-83, è stata battuta all'asta per 1,38 milioni di dollari. Lo ripor ...I bavaresi conquistano il campionato ancora prima di scendere in campo contro il M'Gladbach (gara poi vinta 6-0) dopo la sconfitta del Lipsia a Dortmund ...