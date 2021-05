Inter | ora una settimana di big match con l' obiettivo ' sgambetto'

(Di domenica 9 maggio 2021) Chiudere a quota 94 non sarebbe per niente male. Ok, non rappresenterebbe un primato nella storia nerazzurra (nel 2006 - 2007 Roberto Mancini fece meglio con 97), ma un traguardo comunque clamoroso ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SUPERLEGA LA UEFA APPROVA REINTEGRO DI 9 DEI 12 CLUB COINVOLTI Situazione altri tre (Juventus, Barcellona… - Inter : Ora è il momento della festa: di tutti gli interisti. Una gioia che si sprigiona genuina ma che invitiamo a esprime… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA 2020-2021 ???? L'Inter è campione d'Italia con 4 giornate d'anticipo Deci… - MandyFresh_ : RT @Corriere: Zhang incontra i giocatori: proporrà la rinuncia a 2 mesi di stipendio. Cosa succede ora - farted94 : RT @Corriere: Zhang incontra i giocatori: proporrà la rinuncia a 2 mesi di stipendio. Cosa succede ora -

Ultime Notizie dalla rete : Inter ora

Corriere della Sera

L', come detto, non starà di certo a guardare. E se ieri, contro la Sampdoria, Conte ha optato per un massiccio turnover, facile pensare che all'Allianz Stadium possa presentare un undici ...L'allo stato deve pagare ai suoi tesserati, entro il 30 maggio, le mensilità di novembre, dicembre, marzo e aprile . Parliamo di stipendi netti, perché poi i contributi delle tasse seguono tutt'...Da lunedì cominciano i colloqui individuali fra la società e i giocatori: la proposta è la rinuncia o il differimento del pagamento, una manovra già fatta dalla Juve l’anno scorso. L’obiettivo è ridur ...È come se il cerchio si fosse chiuso. Non un cerchio perfetto. Ed è un peccato. «Bravo Gattuso» dice da lontano De Laurentiis dopo il 4-1 allo Spezia che gli regala un week end di sorrisi. Solo un twe ...