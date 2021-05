Corrmezz: a Napoli sono finiti i vaccini, Capodichino e Mostra chiudono tre giorni (Di domenica 9 maggio 2021) A Napoli sono finiti i vaccini, lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Domani, martedì e mercoledì mattina a Napoli saranno chiusi i due centri vaccinali più grandi dell’Asl Napoli 1, l’hangar di Capodichino e la Mostra d’Oltremare, che apriranno mercoledì pomeriggio. È quanto fa sapere l’Asl Napoli 1 che ha quasi esaurito le scorte di Pfizer. La prossima fornitura di vaccino è programmata per mercoledì prossimo, quando in mattinata dovrebbero essere consegnate 214.000 dosi, circa 11.000 in più del previsto, come già avvenuto la scorsa settimana, grazie all’attivazione del piano di recupero delle 200.000 confezioni da restituire alla Campania, quantitativo che, nella fase iniziale, fu ceduto alle regioni con il maggior numero di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 maggio 2021) A, lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Domani, martedì e mercoledì mattina asaranno chiusi i due centri vaccinali più grandi dell’Asl1, l’hangar die lad’Oltremare, che apriranno mercoledì pomeriggio. È quanto fa sapere l’Asl1 che ha quasi esaurito le scorte di Pfizer. La prossima fornitura di vaccino è programmata per mercoledì prossimo, quando in mattinata dovrebbero essere consegnate 214.000 dosi, circa 11.000 in più del previsto, come già avvenuto la scorsa settimana, grazie all’attivazione del piano di recupero delle 200.000 confezioni da restituire alla Campania, quantitativo che, nella fase iniziale, fu ceduto alle regioni con il maggior numero di ...

