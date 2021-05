Coprifuoco, raduno notturno 'no mask' a Padova: 14 identificati (Di domenica 9 maggio 2021) commenta Un'iniziativa di 'disobbedienza civile' non autorizzata di un gruppo di 'no mask' si è svolta sabato sera a Padova, in Prato della Valle. Il gruppo, che ha violato il Coprifuoco nella grande ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 9 maggio 2021) commenta Un'iniziativa di 'disobbedienza civile' non autorizzata di un gruppo di 'no' si è svolta sabato sera a, in Prato della Valle. Il gruppo, che ha violato ilnella grande ...

'No orario', altra protesta alla Palla a numeri ridotti. Sit - in bis e multe ma i disobbedienti perdono pezzi La maggior parte dei partecipanti al raduno di ieri sera - nelle intenzioni una passeggiata in zona ... 'Continueremo finchè il governo non eliminerà il coprifuoco e tutte le altre restrizioni'. Ma ...

Coprifuoco, raduno notturno “no mask” a Padova: 14 identificati L'Occhio Padova, raduno notturno di “no mask”: 14 identificati Un gruppo di attivisti si è trovato dopo le 22, volando il coprifuoco, in Prato della Valle per compiere un atto di disobbedienza civile. Sono stati multati dalla polizia ...

Coprifuoco, raduno notturno "no mask" a Padova: 14 identificati Un'iniziativa di "disobbedienza civile" non autorizzata di un gruppo di "no mask" si è svolta sabato sera a Padova, in Prato della Valle. Il gruppo, che ha violato il coprifuoco nella grande piazza pa ...

