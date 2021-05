Centinaio: No al vino dealcolato e al latte di piselli (Di domenica 9 maggio 2021) Cibo sintetico, Centinaio (Mipaaf): dal vino dealcolato al latte di piselli. Fondati nostri dubbi su Nutriscore – “Nei giorni in cui si parla di vino dealcolato ora ci suggeriscono anche di brindare con il ‘latte’ a base di piselli. La domanda a questo punto è: cos’altro dobbiamo aspettarci?”. Lo afferma in un comunicato il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio. “Che una grande azienda crei un cibo che in natura non esiste e si compiaccia che il Nutriscore gli assegni una A dimostra – aggiunge Centinaio – quanto siano fondati i nostri dubbi su quel sistema di etichettatura. Per fortuna per noi in Italia abbiamo tante e tali eccellenze da non temere ... Leggi su romadailynews (Di domenica 9 maggio 2021) Cibo sintetico,(Mipaaf): dalaldi. Fondati nostri dubbi su Nutriscore – “Nei giorni in cui si parla diora ci suggeriscono anche di brindare con il ‘’ a base di. La domanda a questo punto è: cos’altro dobbiamo aspettarci?”. Lo afferma in un comunicato il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco. “Che una grande azienda crei un cibo che in natura non esiste e si compiaccia che il Nutriscore gli assegni una A dimostra – aggiunge– quanto siano fondati i nostri dubbi su quel sistema di etichettatura. Per fortuna per noi in Italia abbiamo tante e tali eccellenze da non temere ...

