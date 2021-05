Benevento | l’incubo è realtà | il Cagliari vince | retrocessione a un passo

Leggi su anteprima24

(Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– Ilvede avvicinarsi una beffardain serie B. I giallorossi perdono lo scontro diretto con ile adesso dovranno recuperare quattro punti allo Spezia (avanti negli scontri diretti) in sole tre giornate. Una partita che la Strega non avrebbe meritato di perdere ma nel finale di stagione contano i punti e la formazione di Semplici ne porta a casa tre fondamentali per blindare la permanenza nel massimo campionato. Ora servirà solo un miracolo e mercoledì si va a Bergamo contro un’Atalanta scatenata e in piena corsa Champions League. La partita – Formazioni confermate per i due tecnici. Inzaghi torna al 4-3-2-1 rilanciando Schiattarella dal primo minuto e affidandosi a Lapadula in attacco. Semplici ripropone Marin e Joao Pedro dal primo minuto nel ...