Targa Florio | un libro tra i tornanti della storia della corsa automobilistica e quella della Sicilia

È partita venerdì la 105esima edizione della Targa Florio, la gara automobilistica Siciliana nata nel 1906 per volere di Vincenzo Florio. Una gara che fu tra le più importanti al mondo e i cui fasti vengono elencati quest'anno da un volume che ne ripercorre tappe geografiche, storiche e letterarie: "Targa Florio. Le Madonie e la gara più bella", scritto da Francesco Terracina ed edito da Laterza. Un libro che offre una chance per ripercorrere la corsa attraverso gli anni del '900 che la videro nascere e crescere in popolarità e che videro sfilare i più noti piloti di quei tempi, come Varzi e Nuvolari. Il percorso innanzitutto, un misto di terra e mare, città e campagna che offre ...

