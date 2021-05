Scialpi ritrova l’amore | il nuovo fidanzato è spagnolo e ha 23 anni

(Di sabato 8 maggio 2021) News Serenità per il cantante 58enne, che qualche tempo fa ha divorziato dal suo manager Roberto Blasi Pubblicato su 8 Maggio 2021amore per Giov. Il famoso cantante ha presentato sulle pagine del settimanaleil suo. Il fortunato si chiama Louis Pirreras, ha 23ed è unoche vive da tempo a Brescia. L’artista e la sua dolce metà si sono conosciuti sui social network. Dopo lunghe chiacchierate digitali sono arrivati i primi appuntamenti a Roma dove Shalpy e Louis hanno capito di essere molto simili. I due condividono la passione per la musica (anche Louis è un cantante) e stanno lavorando ad un inedito progetto rigorosamente top secret. Un progetto che vedrà ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scialpi ritrova

Gossip e TV

Cosa resterà di questi anni Ottanta? I doppiopetti extralarge e. Il Walkman e i New Trolls. La Deloarn di Ritorno al futuro e i Ricchi e Poveri. Pupo e le ... Al suo fiancoil compagno di ......di quello che sta vivendo Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Shalpy () ... il brano ' Let It Snow ', l'artista siora in una situazione economica molto critica. Il ...Nuovo amore per Giovanni Scialpi. Il famoso cantante ha presentato sulle pagine del settimanale Nuovo il suo nuovo fidanzato. Il fortunato si chiama Louis Pirreras, ha 23 anni ed è uno spagnolo che vi ...CULTURA La Giunta di Martina Franca sostiene la ripresa culturale. L'ass. Scialpi: «Rinascita culturale con la Musica, lo Spettacolo e l'Arte dal vivo…» Nella seduta di Giunta di giovedì 6 maggio l' A ...