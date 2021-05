Roma, ruba nella cassetta delle offerte e poi aggredisce il sacerdote: arrestato 57enne (Di sabato 8 maggio 2021) Tra furti più piccoli e vere proprie rapine, c’è chi arriva a rubare anche in chiesa. E’ successo proprio ieri, ai danni di una parrocchia in via Pompeo Magno. Un uomo, di circa 57 anni, Romano, dopo essersi introdotto nella sagrestia della chiesa ha tentato di rubare le offerte dei fedeli contenute in un cassetto di una scrivania. L’uomo ha forzato – con due grossi cacciaviti – il cassetto ma non è riuscito nel suo intento perché sorpreso dal sacerdote. Leggi anche: Roma. Dà in escandescenza e ferisce con un bicchiere di vetro un uomo, poi picchia gli agenti L’uomo ha così tentato la fuga, strattonando il parroco che nel frattempo era riuscito a dare l’allarme, contattando il 112. Sono così corsi i Carabinieri della Stazione Roma Prati bloccando il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 maggio 2021) Tra furti più piccoli e vere proprie rapine, c’è chi arriva are anche in chiesa. E’ successo proprio ieri, ai danni di una parrocchia in via Pompeo Magno. Un uomo, di circa 57 anni,no, dopo essersi introdottosagrestia della chiesa ha tentato dire ledei fedeli contenute in un cassetto di una scrivania. L’uomo ha forzato – con due grossi cacciaviti – il cassetto ma non è riuscito nel suo intento perché sorpreso dal. Leggi anche:. Dà in escandescenza e ferisce con un bicchiere di vetro un uomo, poi picchia gli agenti L’uomo ha così tentato la fuga, strattonando il parroco che nel frattempo era riuscito a dare l’allarme, contattando il 112. Sono così corsi i Carabinieri della StazionePrati bloccando il ...

